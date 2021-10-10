(بالفيديو) PKK يمنع ناخبي الديمقراطي الكوردستاني من التوجه إلى مراكز الاقتراع في شنگال

تمنع سيطرات حزب العمال الكوردستاني PKK والميليشيات المسلحة، اليوم الأحد، ناخبي الحزب الديمقراطي الكوردستاني من التوجه إلى شنگال للإدلاء بأصواتهم.

وأظهر شريط فيديو حاجزاً لـ PKK والميليشيات يقوم بمنع الناخبين من التوجه إلى شنگال للتصويت للديمقراطي الكوردستاني رغم امتلاكهم بطاقات انتخابية محدّثة.

وكان عناصر PKK والميليشيات المسلحة قد منعوا قبل أيام، مرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني من التوجه إلى شنگال بغرض المشاركة في مهرجان انتخابي، في الوقت الذي كان باقي الأحزاب والأطراف يتابعون حملاتهم انتخابية بشكل طبيعي.