بعد ازدهارها في ترند العراق..الإعلام الرقمي يدعو شركة تويتر لوضع حد للهاشتاكات الوهمية

أعلن مركز الإعلام الرقمي DMC، اليوم السبت، تفاقم ظاهرة “الهاشتاكات” الوهمية مدفوعة الثمن في ترند العراق على منصة “تويتر” تزامنا مع اقتراب الانتخابات البرلمانية التي ستجري غدا الأحد.

وأوضح عضو فريق مركز الإعلام الرقمي مؤمل شكير في بيان تلقته (المدى) أن “ترند العراق يشهد هذه الايام ظهور ما لا يقل عن اثنين من “الهاشتاكات” الوهمية التي تروج للكتل السياسية والمرشحين المتنافسين في الانتخابات التشريعية”، مبينا أن “ترند العراق يعد من اكثر الترندات التي يحدث فيها تلاعب واضح من جانب الجيوش الالكترونية وسط صمت مريب من جانب شركة “تويتر” التي تتفرج على ما يحدث دون أن تقدم أي حل أو أي اجراء لانهاء هذا التلاعب”.

وأكد المركز أن “ظاهرة شراء “الهاشتاكات” الوهمية موجودة في العديد من الدول، ولكنها بدأت تتفاقم في العراق بشكل واضح ومكشوف في الفترة التي تسبق الانتخابات”، لافتا الى “وجود “سماسرة” يقومون برفع اي “هاشتاك” لترند تويتر، بأسعار تبدأ من 200 دولار صعودا مع وجود خيارات بعدد التغريدات التي ترافق كل “هاشتاك” والتي تعتبر عاملا في زيادة الاسعار”.

ودعا مركز الإعلام الرقمي DMC منصة “تويتر” لمعالجة هذه الخروقات مستقبلا، وكبح جماح ما يحدث من تلاعب خطير يُفقد المنصة مصداقيتها باعتبارها مصدرا مهما للأخبار والمعلومات”، مشيرا الى أن “شركة تويتر لم تقدم اي شيء فيما يتعلق بانتخابات العراق كما فعلت شركة فيسبوك على نحو أدى للتخفيف من حدة الاكاذيب والتسقيط على المنصة”.

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