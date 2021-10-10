بعد تراجعها لمعدل الصفر .. إرتفاع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا

وقالت الإدارة في تقرير لها إن “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 6.015 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 1.009 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقة والذي بلغ 5.006 ملايين برميل”.

واضافت ان “امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 31 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، مرتفعا عن الأسبوع الذي سبقه والذي لم يصدر فيه العراق اي كمية من النفط الخام لأمريكا”.

واشارت الى ان “اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 4,039 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 652 ألف برميل يوميا، تلتها السعودية التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 622 الف برميل يوميا، ثم البرازيل وبكمية بلغت بمعدل 371 ألف برميل يوميا”.

ووفقا للإدارة فان “كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من نيجيريا بلغت معدل 133 ألف برميل يوميا، تليها روسيا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 108 آلاف برميل يوميا، ومن ثم جاءت الاكوادور التي بلغت الاستيرادات منها 59 الف برميل يوميا”.