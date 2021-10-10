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تفاصيل اتصال هاتفي بين الكاظمي وبارزاني

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الكاظمي وبارزاني

كشف بيان رسمي، اليوم الأحد، تفاصيل اتصال هاتفي بين رئيسي الوزراء مصطفى الكاظمي، وحكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني.

وذكر مكتب الكاظمي، في بيان أن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تلقى، اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، أعرب فيه عن شكره وتقديره للكاظمي لما بذله من جهود وإشراف شخصي له من أجل نجاح الانتخابات التشريعية 2021”.

وأضاف البيان، أن “بارزاني شدد خلال الاتصال على الاستعدادات الأمنية واللوجستية التي اضطلعت بها الحكومة الاتحادية، وساهمت في نجاح الانتخابات بعموم العراق”.

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