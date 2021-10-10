رئيس الجمهورية: المشاركة الواسعة بالانتخابات ستكون نقطة تحول في بلدنا

أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، أمس السبت، أن المشاركة الواسعة في الانتخابات ستكون نقطة تحول في العراق.

وقال صالح، في كلمة متلفزة تابعتها (المدى) إن “انتخابات الغد (اليوم) مصيرية وفرصة لتصحيح المسارات الخاطئة، والمشاركة الواسعة الرصينة ستكون نقطة تحوّل وتقطع الطريق على المتربصين والمتلاعبين بمصير البلد”.

وأضاف، أن “انتخابات الغد مصيرية وتأسيسية، وهي واحدة من أهم العمليات الانتخابية في تاريخ العراق الحديث، وستكون فرصة لبناء دولة قادرة ومقتدرة لِتُصحح المسارات الخاطئة، وتضرب الفساد وتعمل على مراجعة الدستور عبر عقد سياسي واجتماعي جديد”.

وأكد، أن “ذلك لن يتحقق إلا بتشكيل مجلس نواب يُعبر عن الإرادة الحقيقية للعراقيين بلا قيمومة أو تلاعب، وقادر على تشكيل حكومة فاعلة تستجيب لهذه التحديات بلا تهاون أو مهادنة”.

وشدد، على أن “انتخابات الغد يجب أن تكون لحظة لاستعادة المبادرة العراقية، وتحقيق الإصلاح المنشود من خلال الاحتكام إلى الشعب بوصفه مصدر شرعية الحكم”، مشيراً إلى أنه “تم تَبنّي القانون الجديد للانتخابات، وتشكيلُ مفوضية جديدة إلى جانب الدعم الدّولي لصيانةِ أصوات العراقيين وتجاوز مَكامن الخلل التي شابت العمليات الانتخابية السابقة وعرقلت المسار السلمي للإصلاح والتغيير”.

ولفت إلى أن “أعيُن العالم بأجمعه ستتوجهُ إلى العراقيين، ويجب أن تكون الانتخابات رسالة العراق إلى العالم، تؤكد خيارات الشعب من أجل الحُرية والسيادة، وإصرارهُ على عودة العراق لمكانتهِ الحضارية، ودورهِ الإقليمي والدولي المحوري”.

ونوه إلى ان “المُشاركة الواسعة الواعية والرصينة في الانتخابات، ستكون نُقطة تحوّل في مصير بلدنا، وستُحقق التمثيل الحقيقي للشعب وتَفرُض إرادتهِ، وتقطع الطريق أمام المُتربصين ومن يُحاول التلاعب بمصير البلد ومستقبل أبنائه”.

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