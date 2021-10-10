رئيس مجلس القضاء الاعلى يتفقد اللجان القضائية في الرصافة

بغداد / إعلام القضاء

صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/١٠/١٠ تفقد السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان اللجان القضائية المكلفة بتلقي الشكاوى عن الجرائم التي قد ترتكب في يوم الاقتراع.

حيث زار سيادته اللجنة المركزية في رئاسة محكمة استئناف الرصافة واللجنة القضائية في محكمة تحقيق مدينة الصدر والتقى السادة القضاة واعضاء الادعاء العام ووجه بمعالجة الاشكاليات التي قد تحصل بموجب القانون ورافق السيد رئيس المجلس في جولته السيد رئيس الادعاء العام نجم عبدالله احمد.

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