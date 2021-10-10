فيلم الامتحان يعرض في مهرجان بوسان السينمائي الدولي بكوريا الجنوبية.

منصور جهاني – يشارك فيلم “الامتحان” (ئه‌زموون) The Exam الذي أخرجه

“شوكت أمين كوركي” وأنتجه “ممد اكتاش” Mehmet Aktas من إنتاج مشترك بين

إقليم كردستان العراق ودولتي ألمانيا وقطر، بعرض على شاشات قسم “نافذة

على السينما الآسيوية” في مهرجان “بوسان” السينمائي الدولي بنسخته

السادسة والعشرين في كوريا الجنوبية.

ويعد مهرجان “بوسان” Busan السينمائي الكوري الجنوبي أحد أكبر وأهم

مهرجانات الأفلام في آسيا وهو واحد من 22 مهرجانا معتمدا من قبل الاتحاد

الدولي لمنتجي الأفلام (فيابف)، وتقام هذه التظاهرة السينمائية البارزة

كل عام بدعم من وزارة الثقافة والرياضة والسياحة في كوريا الجنوبية ومجلس

مدينة بوسان ومجلس الفيلم الكوري بكوريا الجنوبية.

تقام النسخة القادمة لهذا المهرجان المرموق بعرض باقة من أعمال نخبة

صانعي الأفلام من مختلف البلدان في عدة أقسام تنافسية، بما في ذلك

“السينما الآسيوية” و “التيارات الجديدة” و”الزاوية الواسعة” ؛ تشمل

“الأفلام القصيرة والوثائقية” و “جائزة كيم جيسيفيك” Kim Jiseok و “جائزة

مكنات” Mecenat و “جائزة نتبك” Netpac و “جائزة سونجي” Sonje و”جائزة

فيبرشي” FIPRESCIوالقسم غير التنافسي؛ “نافذة على السينما الآسيوية” A

Window on Asian Cinema، وقسم “غالا”، قسم “سينما في الهواء الطلق”، وقسم

“الرموز” Icons و”عرض وثائقي”، وقسم “المنظور” Vision، وقسم “أفلام

نسائية رائعة”، وقسم “سينما العالم”، و “السينما الكورية اليوم”، وقسم

“أكاديمية “فيلم آسيوي”، و”صوت جديد – أفلام صينية”، وقسم “عرض خاص”

إضافة الى قسم “نظرة عامة على أعمال مخرجي السينما الآسيوية”، وقسم

“صندوق السينما الآسيوية” و”سوق الأفلام الآسيوية” من 6 إلى 15 أكتوبر

2021 في مدينة بوسان في كوريا الجنوبية.

الفيلم هو رابع عمل روائي طويل للمخرج الكردي “شوكت أمين كوركي”، ومن

إنتاج “ميتوس فيلم” Mîtos Film في برلين، “مستي فيلم” في السليمانية،

ويعرض عالميا من قبل شركة “آرت هود” ArtHood الألمانية وأدى الأدوار في

فيلم “الامتحان” مجموعة من الممثلين المشهورين وذوي الخبرة من إقليم

كردستان العراق، إلى جانب عدد من الممثلين الشباب منهم؛ ئافان جمال،

فانيا سالار، حسين حسن، شوان عطوف، هوشیار زیرو نیروه‌یی، نيجار عثمان،

كاوه قادر، عادل عبدالرحمن و … .

للاطلاع اكثر:

https://www.biff.kr/eng/addon/10000001/page.asp?page_num=3345

https://www.youtube.com/watch?v=zzoTOfF552k

صفحه لفيلم “امتحان” الرسمية على الانستغرام:

https://instagram.com/the_exam_movie?utm_medium=copy_link

صفحه لفيلم “امتحان” الرسمية على فیسبوک:

https://www.facebook.com/The-Exam-%D8%A6%DB%95%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%88%D9%86-106319785023346/

إدارة العلاقات العامة لفيلم الطويل “امتحان”.