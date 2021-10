فيلم “الامتحان” يعرض في مهرجان “بوسان” السينمائي الدولي بكوريا الجنوبية

تقام النسخة القادمة لهذا المهرجان المرموق بعرض باقة من أعمال نخبة صانعي الأفلام من مختلف البلدان في عدة أقسام تنافسية، بما في ذلك “السينما الآسيوية” و “التيارات الجديدة” و”الزاوية الواسعة” ؛ تشمل “الأفلام القصيرة والوثائقية” و “جائزة كيم جيسيفيك” Kim Jiseok و “جائزة مكنات” Mecenat و “جائزة نتبك” Netpac و “جائزة سونجي” Sonje و”جائزة فيبرشي” FIPRESCIوالقسم غير التنافسي؛ “نافذة على السينما الآسيوية” A Window on Asian Cinema، وقسم “غالا”، قسم “سينما في الهواء الطلق”، وقسم “الرموز” Icons و”عرض وثائقي”، وقسم “المنظور” Vision، وقسم “أفلام نسائية رائعة”، وقسم “سينما العالم”، و “السينما الكورية اليوم”، وقسم “أكاديمية “فيلم آسيوي”، و”صوت جديد – أفلام صينية”، وقسم “عرض خاص” إضافة الى قسم “نظرة عامة على أعمال مخرجي السينما الآسيوية”، وقسم “صندوق السينما الآسيوية” و”سوق الأفلام الآسيوية” من 6 إلى 15 أكتوبر 2021 في مدينة بوسان في كوريا الجنوبية.

منصور جهاني – يشارك فيلم “الامتحان” (ئه‌زموون) The Exam الذي أخرجه “شوكت أمين كوركي” وأنتجه “ممد اكتاش” Mehmet Aktas من إنتاج مشترك بين إقليم كردستان العراق ودولتي ألمانيا وقطر، بعرض على شاشات قسم “نافذة على السينما الآسيوية” في مهرجان “بوسان” السينمائي الدولي بنسخته السادسة والعشرين في كوريا الجنوبية.

