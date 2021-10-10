في اولى ساعات الاقتراع ، ذي قار تشهد توافد كبير على مراكز الإقتراع 

الصحفي : حسام جعفر الغزي

شهدت محافظة ذي قار صباح اليوم الاحد توافد كبير على مراكز الإقتراع للمشاركة في الإنتخابات .

حيث توجه الالاف من الناخبين إلى مراكزهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم ، ويتوقع نسبة المشاركة في التصويت العام قد تتجاوز عتبة الـ‎%‎60 بعدما حققت مشاركة التصويت الخاص نسب كبيرة في عموم العراق .

وتنضم القوات الامنية حركة السير والتنقل في المحافظة للناخبين بجزئية بسيطة رغم إعلان حظر سير المركبات والدراجات النارية وإغلاقالمطاعم حتى الساعة السادسة من صباح غدٍ الاثنين .

وتشهد المراكز الانتخابية مشاركة ثمانية الآف مراقب محلي و 11 مراقب دولي للإشراف على سير العملية الانتخابية في ذي قار .

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