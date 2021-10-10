كاتبات عراقيات فى ورشة الزيتون

تستضيف ورشة الزيتون الثقافية يوم الاثنين 11 أكتوبر؛ القاصة والكاتبة العراقية عالية طالب، والشاعرتين العراقيتين سيناء محمود ونورس الجابري، بمناسبة صدور الجزء الثاني من الأنطولوجيا الشعرية والقصصية (عيون إنانا) باللغات العربية والإنجليزية والألمانية، عن معهد جوتة.

كتاب “عيون إنانا” عبارة عن مجموعة مختارة من الأشعار والقصص القصيرة، يتمحور حول شخصيات نسائية تقتفي أثر التقاليد الشعرية العراقية العريقة. والقضايا المميزة لجميع النصوص بوجه عام هي تلك القضايا ذات الصلة بنقد الأوضاع الاجتماعية والسياسية في العراق وأوجاع السنوات الماضية، بأقلام كاتبات عراقيان تنحدرن من جميع أجزاء العراق ومن خلفيات سنِّية وشيعية وكردية ومسيحية.

المبدعات العراقيات الثلاث عالية طالب وسيناء محمود ونورس الجابري سوف تقدمنَّ نصوصًا جديدة فى أمسية الورشة، كما ستقدمن رؤى حية وفاعلة عن المشهد المعاصر للإبداع العراقى ومشاركة الكاتبات فى إثرائه. وستتبع القراءة مناقشة مفتوحة معهن بإدارة الأديب والناقد شعبان يوسف، حيث يقوم الكُتَّاب والمبدعون د. فاطمة الصعيدي ود. يسرى عبدالله، والروائى محمد إبراهيم طه بتحليل النصوص المقدمة.

تقام الأمسية يوم يوم الاثنين 11 أكتوبر الساعة 7 مساءً بمقر ورشة الزيتون: 1 شارع محمد إبراهيم، المتفرع من شارع الشهيد أحمد المنسى (سليم الأول سابقا)، بجوار قصر الطاهرة.

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