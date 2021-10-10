مصدر سياسي بديالى: نسبة المشاركة الانتخابية في خانقين لم تتجاوز 20%

افاد مسؤول سياسي في ديالى، اليوم الاحد، بأن نسبة المشاركة الانتخابية في خانقين تراوحت 18-20%، فيما سجل تعرض الكثير من اجهزة التصويت الى خلل فني وعراقيل واجهت الناخبين.

وقال الناطق الرسمي باسم التحالف الكوردستاني في ديالى، عباس محمود، ان “مشاركة اهالي خانقين بالاقتراع العام ما زالت متدنية ونتوقع زيادة النسبة خلال الساعات القادمة”.

واكد عباس وبحسب المراقبين الميدانيين، وجود مشاكل فنية في اجهزة “البصمة” وصعوبة قراءتها الى جانب، خلل فني تسبب بعراقيل للعملية الانتخابية، مشيرا الى عدم تسجيل اي مشاكل او خروقات انتخابية في خانقين حتى هذه الساعة.

وتابع “لم يتسنَ لنا اي تفاصيل عن مجريات العملية الانتخابية في السعدية وجلولاء وقره تبه وجبارة لضعف الوجود السياسي والانتخابي للكورد في تلك المناطق وبانتظار ما تسفر عنه مجريات العملية الانتخابية”.

وفي وقت سابق اليوم، أكد مراقبون للانتخابات في محافظة ديالى، ضعف الإقبال على الاقتراع بشكل كبير خاصة في مراكز المدن.

وبحسب استطلاع ميداني ، فإن الإقبال على المشاركة ضعيف جدا في عموم مراكز المدن بمحافظة ديالى باستثناء خانقين التي تشهد إقبالا افضل.

الى ذلك شهدت مراكز انتخابية في بعقوبة وخانقين تعطل الأجهزة البابومترية لأسباب غير معروفة وان المفوضية تبذل جهودا لمعالجة الخلل الانتخابي، حسب مراسل وكالتنا.

وبخصوص تعرض بعض اجهزة التصويت لخلل فني، سبق وان اوضحت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي، ان “المفوضية لديها فريق فني من موظفين فنيين مختصين من المفوضية ومن وزارة العلوم والتكنولوجيا ووزارة الاتصالات منتشرين في عموم ارجاء العراق لتصليح اي خلل فني قد يحدث”.

وبينت الغلاي أن “هناك تواصلاً مباشراً من خلال 100 موظف فني متواجدين في المكتب الوطني يتواصلون مع كل مراكز الاقتراع لحل اي مشكلة قد تواجه موظفي الاقتراع بأجهزة التصويت”.