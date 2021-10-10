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هوشيار عبدالله: المقاطعة الكبيرة للإنتخابات كشفت زيف ادعاءات الطبقة السياسية بأن الشعب يريد الانتخابات 

أكد النائب السابق هوشيار عبدالله ان المقاطعة الكبيرة للانتخابات أوصلت رسالة للعالم بأن الشعب يريد اسقاط هذا النظام وليس اعادة انتخابه.

وقال عبدالله الذي امتنع عن الترشيح، في تغريدة نشرها اليوم، ان :” المقاطعة الكبيرة للإنتخابات كشفت زيف ادعاءات الطبقة السياسية بأن الشعب يريد الانتخابات ” ، مشيراً الى أن ” الهدف من ادعاءاتهم هو تجديد الشرعية للوجوه القديمة “.

وأضاف أن :” المقاطعة الكبيرة أوصلت رسالة للعالم بأن الشعب يريد اسقاط هذا النظام وليس اعادة انتخابه ” ، مبيناً أن :” الدورة القادمة منقوصة الشرعية بسبب المقاطعة “.

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