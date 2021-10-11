أربيل تسجل توقفات في عدد من المراكز بسبب أعطال فنية

أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة اربيل أوميد خوشناو، أمس الأحد، تسجيل اعطال فنية وتوقفات في عدد من المراكز الانتخابية في المحافظة.

وقال في تصريح للصحفيين تابعته (المدى) إنه “لدينا عدد من المشاكل تواجه المصوتين”، مردفا بالقول إن “مليونا و150 الفا 700 شخص عدد اولئك الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في اربيل في 498 مركزا انتخابيا”.

وأضاف أن “هناك مشاكل في عدد من الأماكن تواجه المقترعين في عدد من المناطق في (بيرمام) و(ميركسور)، وفي (خبات)، وداخل مركز المحافظة ايضا وبعضها لم يفتح حتى أوقات متأخرة، وهو أمر يعد غير مقبول”، مشيرا إلى أن الحكومة المحلية تواصلت مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمعالجة تلك المشاكل.

وتابع خوشناو بالقول: عملنا جاء من أجل عدم حرمان اي ناخب في المحافظة من ممارسة حقه وان يتمكن جميعهم من التصويت.

وفتحت أربيل في ساعات الصباح الأولى من يوم أمس مراكزها الانتخابية أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وكانت المدينة قد سجلت يوم الاقتراع الخاص نسب مشاركة عالية مقارنة بباقي المحافظات العراقية.

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