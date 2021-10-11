اعلان نسبة التصويت لانتخابات مجلس النواب العراقي ٢٠٢١

🔻 🔻بعد انتهاء العملية الانتخابية للاقتراع الخاص والعام لانتخابات مجلس النواب العراقي 2021 ، تود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان تعلن نسب التصويت لهذه الانتخابات وكما يلي :

1- بلغت نسبة التصويت الاولية 41% من مجموع المحطات المستلمة والبالغة (94%)

2- بلغ عدد المصوتين للمحطات المستلمة (9,077,779) .

3- بلغ عدد الشكاوى للتصويت الخاص (16) شكوى فيما بلغ عدد الشكاوى للتصويت العام (58) شكوى .

4- بلغت نسبة التصويت في المحافظات كما يلي :-

البصرة 40%

ميسان 43%

القادسية 42%

ذي قار 42%

النجف 41%

المثنى 44%

بغداد- الرصافة 31%

بغداد- الكرخ 34%

كربلاء 44%

بابل 46%

ديالى 46%

الانبار 43%

واسط 44%

دهوك 54%

اربيل 46%

السليمانية 37%

صلاح الدين 48%

كركوك

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