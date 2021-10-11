الأمم المتحدة: الاقتراع كان يوماً سعيداً للعراقيين

اكدت الأمم المتحدة اهمية الانتخابات للعراقيين في تقرير مستقبلهم، بينما اشادت بعثة الاتحاد الأوروبي بعمل مفوضية الانتخابات. واعربت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جنيين بلاسخارات، عن امنياتها بـ “يوم انتخابات سعيد” للعراقيين.

وذكر بيان لبعثة الامم المتحدة في العراق إن “الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت زارت مراكز الاقتراع في مدينة الصدر بينما انتشر مراقبو الانتخابات التابعون للأمم المتحدة في كل محافظة في عموم أنحاء العراق”.

من جهتها اشادت مديرة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات العراقية “فيولا فون كرامون”، بعمل مفوضية الانتخابات، مؤكدةً أنه عمل ممتاز ولا وجود لأي ملاحظات بشأن العملية الانتخابية التي شهدها العراق امس.

وقالت كرامون: إن “المفوضية أعدت عملا ممتازا لهذه الانتخابات”، مبينة أن البعثة الاوروبية بانتظا ردة فعل الناخبين العراقيين في هذه الانتخابات”.

وأشارت كرامون إلى أنه من السابق لاوانه التعليق على نتائج الانتخابات وانها لا تمتلك تصورا كاملا عن نتائجها.

الى ذلك، قال الأمين العام المساعد رئيس بعثة وفد جامعة العربية لملاحظة الانتخابات البرلمانية السفير سعيد أبو علي، : إن “الجامعة العربية شاركت في مراقبة الانتخابات البرلمانية في العراق”.

وأوضح ابو علي أن “دور بعثة الجامعة هو التحقق من الالتزام بنصوص الأحكام القانونية الخاصة بالعملية الانتخابية من ناحية الآليات المستخدمة ومدى تطابق الأحكام سواء للقانون أو الجوانب الإجرائية للعملية الانتخابية”.

وتابع “في الأمس كانت لنا مشاركة في المراقبة على الانتخابات الخاصة التي جرت بهدوء واستقرار وكذلك الإدارة الجيدة للعملية الانتخابية بممارسة سهلة مضت بكل يسر وسلاسة”، مشيراً إلى أن “بعض الملاحظات التي تم تسجيلها لا تؤثر في جوهر النجاح الذي حققته العملية الانتخابية”.

وأكد “لم ترد حتى الآن خروقات جوهرية، والمؤشرات الأولية تؤكد نجاح العملية الانتخابية”.

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