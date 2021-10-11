التعليم تعلن نتائج قبول الأوائل من خريجي المعاهد في الجامعات

بغداد/

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، نتائج قبول الطلبة الــــ (10%) الأوائل من خريجي المعاهد للدراستين الصباحية والمسائية للعام الدراسي 2021-2020.

وقال المتحدث الرسمي الدكتور حيدر العبودي في بيان، إن “نتائج قبول الطلبة الـ 10 % الاوائل من خريجي المعاهد الصباحية للعام الدراسي 2021/2020 تضمنت قبول 1605 طالبا فيما تضمنت نتائج قبول الـ (10%) الأوائل من خريجي المعاهد المسائية قبول 142 طالبا للعام الدراسي 2021/2020”.

وأضاف، أن “قبولهم يكون في الأقسام القريبة أو المناظرة لاختصاصهم الدقيق في الكليات التي ستتولى إجراءات التسجيل وتدقيق استيفاء الشروط حسب الضوابط”.