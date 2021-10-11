الصدر في خطاب الفوز: إنه يوم النصر على الميليشيات

ألقى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الاثنين خطابا معلنا تصدر كتلته للانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت أمس الأحد.

وقال المصدر في الخطاب المتلفز، “الحمد لله الذي اعز الاصلاح بكتلته الاكبر، كتلة لا شرقية ولا غربية”.

وأضاف أنه “يوم الشعب والدولة والقوات الأمنية البطلة، يومٌ انتصر فيه المظلوم على الظالم”، مردفا أنه “يوم العزيمة والثبات والنصر على الميليشيات”.

وتابع الصدر قائلا، “هلموا الى ورقة اصلاحية بدل تقاسم الكعكة والمصالح.. الاصلاح حقق الكتلة الاكبر”، مشيرا إلى أنه “لا مكان للفساد والفاسدين بعد اليوم”.

وشدد على “وجوب حصر السلاح بيد الدولة ويمنع استخدام السلاح خارجها حتى ممن يدعون المقاومة ومن على شاكلتها”، مضيفا “آن للشعب أن يعيش بسلام بلا ميليشيات”.

وطمأن الصدر سفارات الدول الأجنبية بالقول، “كل السفارات مرحبُ بها مالم تتدخل بالشأن العراقي وتشكيل الحكومة”.

ودعا أنصاره للاحتفال دون مظاهر مسلحة قائلا “ليكن احتفال الشعب بالكتلة الأكبر بلا مظاهر مسلحة ودون إزعاج الآخرين”.

وكانت مفوضية الانتخابات قد نشرت أعلنت النتائج الأولية للانتخابات بنشر أسماء الفائزين دون تحديد مقاعد كل كتلة.

ووفق أرقام أوردتها وكالة الأنباء الرسمية فإن “الكتلة الصدرية” بزعامة الصدر جاءت أولاً بفوزها بـ73 مقعدا (من أصل 329)، تلتها كتلة “تقدم” بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي بـ38 مقعدا.

وجاءت كتلة “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي في المرتبة الثالثة بحصولها على 37 مقعدا.

في الأثناء، احتفل المئات من أنصار الصدر في ساحة التحرير وسط بغداد.