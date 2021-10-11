العراق يحصد ثمرة انتفاضة تشرين وينجز أول انتخابات مبكرة

بغداد/ نبأ مشرق

أنجز العراق، أمس الأحد، الانتخابات المبكرة الأولى، التي جاءت بعد احتجاجات تشرين من عام 2019 وأطاحت بحكومة عادل عبد المهدي، فيما تشير تقديرات ميدانية إلى ضعف المشاركة الشعبية.

هذه الاحتجاجات أجبرت الكتل السياسية على المضي إلى انتخابات مبكرة وحل مجلس النواب، وسن مجموعة من التشريعات تتعلق بآلية ونظام التصويت وتوزيع المقاعد.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة من صباح أمس، واستمرت باستقبال الناخبين لغاية الساعة السادسة مساءً، وهو الموعد المحدد لإغلاق الصناديق بموجب نظام الكتروني محكم.

وتعد هذه الانتخابات الأولى التي تجري من دون فرض حظر للتجوال، رغم الإجراءات المشددة التي تم اتخاذها بالقرب من المراكز الانتخابية.

وقال رئيس مجلس المفوضين في المفوضية جليل عدنان في مؤتمر صحافي بعد اغلاق صناديق الاقتراع العام، وتابعته (المدى)، إن “طريق الوصول إلى انتخابات تشرين كان صعباً واجهتنا فيه الكثير من التحديات طوال عامين”.

وأضاف عدنان، أن “اعلان نتائج الانتخابات سيكون سريعاً وخلال الساعات المقبلة، وبشكل علني وسوف تجهز وسائل الإعلام بالبيانات كافة”.

وأشار، إلى أن “مجلس المفوضين سوف ينظر في جميع الشكاوى على المخالفات الانتخابية خلال 24 إلى 48 ساعة”.

وأوضح عدنان، أن “جميع الإجراءات التي تتخذها المفوضية بعد انجاز عملية التصويت تكون امام الجهات المعنية ولا توجد خشية عليها اطلاقاً”.

ولفت، إلى أن “وجود شكاوى لن يؤثر على اعلان النتائج التي سيتم الكشف عنها خلال 24 ساعة”.

وأورد عدنان، ان “القانون يسمح لكل راصد خرق أن يقدم شكوى بحقه ويضعها في صندوق آمن وسري ولا توجد خشية عليها”.

وأكد، ان “الأمم المتحدة تعمل بنظام ينتهي بتقرير يصدر خلال ثلاثين يوماً وبالتالي فأن موقفهم سيعلن في حينه”.

يواصل عدنان، ان “جميع مكاتب المفوضية في المحافظات شهدت انتخابات تتمتع بانضباط عمل من قبل الموظفين والمراقبين والمؤسسات الداعمة”.

ونوه إلى أن “اللجنة الأمنية للانتخابات هي من أشرفت على حماية الصناديق وبالتالي ستكون هذه الصناديق في مكان آمن”.

ومضى عدنان، إلى أن “جميع مكاتب المفوضية قد فتحت أبوابها في الساعة السابعة صباحاً، وقد كان هناك خلل في بعض الأماكن تم إصلاحه وبإجراءات رصينة تحت نظر الأمم المتحدة والجهات ذات العلاقة”.

إلى ذلك، ذكرت مراكز استطلاع انتخابية تابعتها (المدى)، عن نسب مشاركة متدنية في الانتخابات، رغم إعلان مجلس المفوضين في وقت سابق أن هذه النسبة سوف تتحدد على أساس الذين يمتلكون بطاقة انتخابية فقط.

وكان يوم الجمعة الماضية قد شهد إجراءات التصويت الخاص الذي شاركت فيه القوات الأمنية والنازحين.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط