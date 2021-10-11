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الكاظمي يدعو ميقاتي لزيارة العراق والاخير يهنيء بنجاح الانتخابات

تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، عبّر فيه عن تهنئة لبنان حكومةً وشعباً للعراق بمناسبة نجاح الانتخابات النيابية العراقية.

وأعرب الكاظمي بحسب بيان حكومي “عن شكره وتقديره لمشاعر الشعب اللبناني الشقيق، ومواقف حكومته، ووجّه الدعوة إلى ميقاتي لزيارة العراق في أقرب فرصة ممكنة.

 

وتمنّى ميقاتي خلال الاتصال الهاتفي مزيداً من التقدم والازدهار للشعب العراقي، مثمّناً نجاح حكومة السيد الكاظمي في تنظيم الانتخابات، وأن تكون هذه المناسبة خطوة أخرى على طريق الرفاه، والتطوّر، وتدعيم استقرار العراق.

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