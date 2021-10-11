الكاظمي يعلن القبض على مشرف المال لتنظيم داعش ونائب أبو بكر البغدادي

أعلن القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على نائب البغدادي سامي جاسم، بعملية مخابراتية خارج حدود البلاد.

وقال الكاظمي، عبر “تويتر”: “في الوقت الذي كانت عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات، كانت ذراعهم الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود، للقبض على المدعو سامي جاسم”.

وأضاف، أن “الإرهابي يشغل منصب مشرف المال لتنظيم داعش ونائب المقبور أبو بكر البغدادي”.

وختم الكاظمي، بالقول: “‏بوركت سواعد الأوفياء، ‏عاش العراق”.

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