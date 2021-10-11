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النتائج الأولية للانتخابات في محافظة السليمانية

النتائج الأولية للانتخابات في محافظة السليمانية.

وبحسب المفوضية، فأن أسماء الفائزين بحسب النتائج الأولية في محافظة السليمانية بدوائرها الخمس، ضمن التنافس على 18 مقعداً نيابياً، كالتالي:       الفائزون في الدائرة الاولى في السليمانية:  

الدائرة مكونة من 4 مقاعد

– ريبوار عبد الرحمن
– يادكار محمود نصر الله
– نرمين معروف
– دارة حمه احمد

الفائزون في الدائرة الثانية في السليمانية:  

الدائرة مكونة من 3 مقاعد

– بدرية ابراهيم رشيد
– بريار رشيد شريف
– ئاسو فريدون علي

الفائزون في الدائرة الثالثة في السليمانية:  

الدائرة مكونة من 3 مقاعد

– جرو حمه شريف
– مثنى امين نادر
– ئاريان عزيز احمد

الفائزون في الدائرة الرابعة في السليمانية:  

الدائرة مكونة من 4 مقاعد

– سروة عبد الواحد قادر
– سوران عمر سعيد
– غريب احمد مصطفى
– بدرية حسين عزيز

الفائزون في الدائرة الخامسة في السليمانية:  

الدائرة مكونة من 4 مقاعد

– موفق حسين قادر
– شوان محمد رستم
– سروة محمد رشيد
– رزكار محمد كريم

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