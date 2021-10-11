النتائج الأولية للانتخابات في محافظة السليمانية.
وبحسب المفوضية، فأن أسماء الفائزين بحسب النتائج الأولية في محافظة السليمانية بدوائرها الخمس، ضمن التنافس على 18 مقعداً نيابياً، كالتالي: الفائزون في الدائرة الاولى في السليمانية:
الدائرة مكونة من 4 مقاعد
– ريبوار عبد الرحمن
– يادكار محمود نصر الله
– نرمين معروف
– دارة حمه احمد
الفائزون في الدائرة الثانية في السليمانية:
الدائرة مكونة من 3 مقاعد
– بدرية ابراهيم رشيد
– بريار رشيد شريف
– ئاسو فريدون علي
الفائزون في الدائرة الثالثة في السليمانية:
الدائرة مكونة من 3 مقاعد
– جرو حمه شريف
– مثنى امين نادر
– ئاريان عزيز احمد
الفائزون في الدائرة الرابعة في السليمانية:
الدائرة مكونة من 4 مقاعد
– سروة عبد الواحد قادر
– سوران عمر سعيد
– غريب احمد مصطفى
– بدرية حسين عزيز
الفائزون في الدائرة الخامسة في السليمانية:
الدائرة مكونة من 4 مقاعد
– موفق حسين قادر
– شوان محمد رستم
– سروة محمد رشيد
– رزكار محمد كريم
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