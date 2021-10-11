النتائج الأولية للانتخابات في محافظة السليمانية.

وبحسب المفوضية، فأن أسماء الفائزين بحسب النتائج الأولية في محافظة السليمانية بدوائرها الخمس، ضمن التنافس على 18 مقعداً نيابياً، كالتالي: الفائزون في الدائرة الاولى في السليمانية:

الدائرة مكونة من 4 مقاعد

– ريبوار عبد الرحمن

– يادكار محمود نصر الله

– نرمين معروف

– دارة حمه احمد

الفائزون في الدائرة الثانية في السليمانية:

الدائرة مكونة من 3 مقاعد

– بدرية ابراهيم رشيد

– بريار رشيد شريف

– ئاسو فريدون علي

الفائزون في الدائرة الثالثة في السليمانية:

الدائرة مكونة من 3 مقاعد

– جرو حمه شريف

– مثنى امين نادر

– ئاريان عزيز احمد

الفائزون في الدائرة الرابعة في السليمانية:

الدائرة مكونة من 4 مقاعد

– سروة عبد الواحد قادر

– سوران عمر سعيد

– غريب احمد مصطفى

– بدرية حسين عزيز

الفائزون في الدائرة الخامسة في السليمانية:

الدائرة مكونة من 4 مقاعد

– موفق حسين قادر

– شوان محمد رستم

– سروة محمد رشيد

– رزكار محمد كريم

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