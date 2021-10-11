بارزاني: بغداد ستجري تحقيقاً في مشكلات رافقت التصويت

كشف رئيس الوزراء لإقليم كردستان مسرور بارزاني عن اتفاق مع رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي على التحقيق في مشكلات رافقت عملية التصويت، معبراً عن ثقته بقدرة الحكومة الحالية على إدارة مرحلة تصريف الأعمال.

وقال بارزاني في بيان تلقته (المدى)، إن “ما يدعو للأسف أن المشاكل الفنية التي حدثت في العديد من مراكز الاقتراع والمحطات حرمت الكثيرين من حق التصويت”.

وأضاف بارزاني، أنه “في بعض الأماكن، ولا سيما في المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، منعت مجاميع مسلحة خارجة عن القانون الناخبين من الوصول إلى مراكز الاقتراع”.

وأشار، إلى أن “ذلك يشكل مصدر قلق واستياء عميق وانتهاك لمبادئ الديمقراطية والحق في حرية المشاركة في عملية الاقتراع”.

وكشف بارزاني عن اتصال هاتفي جمعه مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وتحدث عن اتفاق على “أهمية التحقيق والمتابعة بشأن المشاكل التي حدثت خلال عملية التصويت بصورة شفافة وبتوقيتات محددة ومناسبة”.

وعبر عن ثقته، بقدرة الكاظمي “على إدارة مرحلة تصريف الأعمال على نحو جيد، وسوف نكون داعمين ومساندين بهذا الصدد”.

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