بالفيديو.. ماذا دار بين السادات والقذافي قبل حرب أكتوبر؟

“القذافي رفض حرب أكتوبر واشترط محو إسرائيل لتمويلها”.. هذا ما دار بين الزعيم الراحل محمد أنور السادات والرئيس الليبي السابق معمر القذافي حسب وثائق إسرائيلية جديدة.

تقرير مصور لقناة “الغد”، أن كلمات القذافي كانت: “ستفشل ويجب عليك تأجيل الحرب حتى تكون جاهزا”.

حسب وثيقة إسرائيلية نشرت مؤخرا وسلطت الضوء على موقف الزعيم الراحل من حرب أكتوبر.

الوثيقة تضمنت ملخصا لاجتماع عقد في منزل، جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل آنذاك، قدم لها الملخص ألياهو زعيرا، رئيس استخبارات الجيش الإسرائيلي، حيث ذكر زعر أن القذافي كان غاضبا ويضغط على الشادات لإرجاء الحرب بعدما طلب السادات أموالا من القذافي الذي رفض أن يلبي الطلب ما لم تكن هناك خطة جاهزة.

زعيرا، أكد أن القذافي، لم يكن مستعدا للتعامل مع دفع إسرائيل إلى الخط الأحمر، بل طلب من السادات ضرورة تدمير إسرائيل ورميها في البحر حتى يتمكن الفلسطينيون من العودة.

لكنه اعتقد أن السادات والرئيس السوري آنذاك حافظ الأسد، لم تكن لديهما قوة أو خطة لتطبيق ذلك.

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