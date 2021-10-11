برهم صالح يهنئ الحزب الديمقراطي الكوردستاني على ما حققه بالانتخابات

تلقى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية برهم صالح.

وخلال الاتصال الهاتفي، هنأ رئيس الجمهورية، بحسب بيان لحكومة الاقليم “رئيس الحكومة على نجاح انتخابات مجلس النواب في إقليم كردستان وجميع أرجاء العراق”، واصفاً الانتخابات بـ”العملية الناجحة. كذلك هنأ رئيس الجمهورية رئيس الحكومة على النتيجة التي حققها الحزب الديمقراطي الكوردستاني”.

وأكد الجانبان على “ضرورة أن تتفاوض جميع الأطراف في أقرب وقت ممكن، وأن تعمل بالتعاون والتنسيق المشترك لجعل نتائج الانتخابات تصب في خدمة مصالح إقليم كوردستان وسائر أنحاء العراق بما يخدم حقوق الشعوب العراقية كافة”.

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