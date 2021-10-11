توقيف العديد من المتهمين بمخالفات انتخابية في مختلف المحافظات

أعلنت خلية الإعلام الأمني، امس الأحد، أن اللجنة الأمنية العليا للانتخابات ألقت القبض على 77 مخالفاً للعملية الانتخابية.

وقالت الخلية في بيان لها: إن “مفارز اللجنة الأمنية العليا للانتخابات ألقت القبض على 77 شخصاً لارتكابهم مخالفات تتعلق بسير العملية الانتخابية في المحافظات: بغداد ونينوى وديالى وكركوك والبصرة والأنبار وصلاح الدين وأربيل وواسط والديوانية”.

وأضافت، أنه “تمّت إحالة المخالفين إلى اللجان القضائية التي تم تشكيلها من قبل مجلس القضاء الأعلى تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”. وتابعت، أن “اجراء اللجنة الأمنية العليا للانتخابات يأتي في إطار الحرص على نزاهة الانتخابات وضمان عدم السماح بتعكير الأجواء الانتخابية التي اتسمت بالشفافية والديمقراطية المنبثقة عن حرية الناخب العراقي في اختيار من يمثله”.

إلى ذلك، اعلن مجلس القضاء الأعلى، أمس الأحد، عن توقيف خمسة متهمين يمزقون بوسترات المرشحين في بغداد، فيما أشار إلى اعتقال متهم يروِّج لأحد المرشحين.

وذكر المجلس في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه، أن “اللجنة القضائية في الكرخ أوقفت خمسة متهمين يقومون بتمزيق بوسترات المرشحين في بغداد”.

وأضاف أن “ثلاثة منهم في اليرموك واثنين في الغزالية”، مشيراً الى أن “التوقيف تم وفق م. 35 / أولاً من قانون الانتخابات”.

وتابع المجلس أن “اللجنة القضائية في (أبو غريب) أوقفت متهماً يروج لأحد المرشحين “بتوزيع كارت باسم المرشح”، موضحاً أنه “تم ضبط 85 بطاقة انتخابية بحوزته”.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، أمس الأحد، عن توقيف ممثل إحدى المرشحات زوَّر(باج) مراقبة في منطقة الكاظمية ببغداد.

كما أفاد مجلس القضاء في بيان آخر تلقته (المدى)، بأن “رئيسه القاضي فائق زيدان شارك وأدلى بصوته في التصويت بانتخابات مجلس النواب العراقي”.

وأكد زيدان، أنّ “المشاركة في التصويت واختيار الأنسب من بين المرشحين هو واجب على كل مواطن عراقي حريص على بلده ويطمح في إيصال من يعتقده الأنسب في عضوية مجلس النواب الذي يعد بمثابة الأم التي من مخرجاتها تتشكل الحكومة الأقدر على قيادة البلد الى برِّ الأمان”.

تفقد زيدان اللجان القضائية المكلفة بتلقي الشكاوى عن الجرائم التي قد ترتكب في يوم الاقتراع.

وبحسب بيان قضائي، تلقته (المدى)، فأن زيدان “زار اللجنة القضائية الفرعية في البياع والتقى القضاة واعضاء الادعاء العام ووجه بمعالجة الاشكاليات التي قد تحصل بموجب القانون ورافق رئيس المجلس في جولته رئيس الادعاء العام نجم عبد الله احمد”. وكان مجلس القضاء الأعلى قد أصدر قراراً في اجتماعه الأخير بتشكيل لجان قضائية تتولى النظر في المخالفات التي تحصل يوم الانتخابات سواء في الاقتراع العام والخاص وتضم عضوية هذه اللجان قضاة وأعضاء ادعاء عام بمختلف رئاسات محاكم الاستئناف المنتشرة في محافظات العراق.

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