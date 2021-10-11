“صريحة ومهنية”.. الولايات المتحدة تعلن تفاصيل مفاوضاتها مع طالبان

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في بيان، الأحد، أن المحادثات التي أجراها الوفد الأميركي مع ممثلي حركة طالبان في العاصمة القطرية، الدوحة، كانت “صريحة ومهنية” وأن الوفد أكد “على أنه سيتم الحكم على طالبان من خلال أفعالها وليس فقط أقوالها”.

وقال المتحدث في بيان إن ممثلي الولايات المتحدة ركزوا في النقاشات على “المخاوف الأمنية والإرهاب وتوفير الممر الآمن للمواطنين الأميركيين وغيرهم من الرعايا الأجانب وشركائنا الأفغان، وكذلك قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك المشاركة الهادفة للنساء والفتيات في جميع جوانب المجتمع الأفغاني”.

وناقش الجانبان أيضا “تقديم الولايات المتحدة مساعدات إنسانية قوية مباشرة إلى الشعب الأفغاني”.

وهذه الاجتماعات، التي أجريت يومي السبت والأحد، هي الأولى منذ انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان أواخر أغسطس، منهية وجودا عسكريا استمر 20 عاما. وأكدت واشنطن أنها لا تعني وليست مقدمة للاعتراف بحكم طالبان.

وتأتي المحادثات في أعقاب يومين من “مناقشات صعبة” بين مسؤولين باكستانيين ونائبة وزير الخارجية الأميركي، ويندي شيرمان، في إسلام آباد التي ركزت أيضا على أفغانستان.