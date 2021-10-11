مدرب المنتخب الإماراتي: جاهزون لملاقاة العراق يوم غد

أكد الهولندي فان مارفيك المدير الفني للمنتخب الاماراتي، الاثنين، جاهزية فريقه لخوض مباراة الجولة الرابعة لتصفيات آسيا المؤهلة للمونديال، أمام المنتخب العراقي، مساء الغد باستاد زعبيل بنادي الوصل.

وأشار مارفيك، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي التقديمي إلى صعوبة المباراة، مبيناً أنه “لا توجد مواجهة سهلة في هذه المرحلة”.

وتحدث المدرب عن المنتخب العراقي خلال المؤتمر الصحفي الرسمي للمباراة وقال: “لدي معلومات كافية عن المنتخب العراقي، هو منتخب جيد يملك لاعبين مميزين، ومن جانبنا نحن جاهزون لهذه المواجهة المهمة، واعتقد أن الفرصة ما زالت قائمة وسنقاتل من أجلها”.

وكشف المدرب أن “الخسارة أمام إيران أثرت في معنويات المنتخب، وأن جميع اللاعبين عانوا من الناحيتين البدنية والذهنية، لكن اللاعبين نجحوا في تجاوز آثار الخسارة بسرعة من أجل التحضير للقاء العراق”، مؤكداً “ثقته الكاملة في قدرة الأبيض على تقديم صورة أفضل وتصحيح الوضع”.

وحول الخطة التي سيتبعها في المباراة، جدد مارفيك تأكيداته بأنه “لن يغير طريقة اللعب، وأنه سيخوض المباراة بطريقة متوازنة، مضيفاً أنه يثق في كل عناصر المنتخب وقدرتهم على تحسين الصورة”.

من جانبه أكد لاعب المنتخب الاماراتي، محمد العطاس أن “اللاعبين تجاوزوا آثار الخسارة”، مبيناً أن “مباراة إيران أصبحت من الماضي”.

وقال: “نسعى لتصحيح المسار ونستهدف العلامة الكاملة في مباراة الغد، ونحن ندرك أننا نلعب أمام منافس قوي يضم لاعبين مميزين، لكننا سنبذل كل ما نملك للخروج بالنتيجة المطلوبة”.

ووعد العطاس بـ “القتال طوال التسعين دقيقة من أجل التعويض وإسعاد الجماهير”، مشيراً إلى أن “اللاعبين تعاهدوا على بذل كل الجهد من أجل تحقيق الهدف”.

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