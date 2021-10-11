مرصد رقابي يؤكد مشاركة ضعيفة في الانتخابات وينتقد تعطل الأجهزة

افاد مدير شبكة عين لمراقبة الانتخابات والديمقراطية سعد البطاط، بأن ما تم رصده أمس في الاقتراع العام، هو ضعف المشاركة في الانتخابات، والسمة الاخرى التي رصدت هي تعطل اجهزة الانتخاب، مشيراً الى ان نسبة كبيرة من هذه الاجهزة ابتدأ عطلها منذ وقت مبكر مع انطلاق الاقتراع.

وقال البطاط في تصريحات صحافية تابعتها (المدى) إنه “كان المفروض ان تكون الشركات الفاحصة والمتعاقدة معها مفوضية الانتخابات بملايين الدولارات، هي الضامنة لهذه الاجهزة، بدلا من ان تحرج المفوضية، الامر الذي تسبب باحراج الناخبين الذين لم يستطيعوا ان يصوتوا، لان اعداداً كبيرة من الاجهزة اصابها العطل”.

واضاف ان “هذه الاعطال تم رصدها في مجمل المحافظات العراقية، فضلا عن باقي الانتهاكات مثل التأثير على الناخبين والتجمعات الانتخابية في ضمن حدود الـ100 متر والدعاية الانتخابية التي كانت تمارس من قبل اغلب المرشحين والكتل السياسية”.

وبين البطاط انه “من خلال مشاهدات مراقبينا، تقدر نسبة المشاركة الى ما بعد الظهر في عموم محافظات العراق بنسبة 25%، ومن المؤكد ان هذه النسبة هي قليلة، وكنا نأمل بان ترتفع هذه النسبة مع الاقتراب من الساعة 6 مساء، لأننا كنا نعرف بأن عدم تسجيل مشاركة فان البرلمان المقبل سيكون اسوأ من سابقه”.

وكان مصدر مطلع في محافظة البصرة، قد أفاد بتوقف أكثر من 20 جهاز اقتراع عن العمل، خلال التصويت العام أمس الأحد، في المراكز الانتخابية.

وقال المصدر أن “أكثر من 20 جهاز اقتراع داخل المحطات الانتخابية في عموم محافظة البصرة، توقفت عن العمل”.

وأطلقت المساجد في عدة مناطق عراقية، مناشدات عبر مكبرات الصوت دعت المواطنين الى التوجه لمراكز الاقتراع، وذلك بعد تسجيل نسب إقبال ضعيفة.

وكانت الامم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية دعت العراقيين الى مشاركة واسعة في الانتخابات، كما صدر بيان عن مكتب المرجع الاعلى في النجف يحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات، بينما ألقى القادة الرسميون خطبا ونشروا تغريدات متلاحقة تدعو لمشاركة شعبية كبيرة في الانتخابات وتسابق قادة الاحزاب والتحالفات على بث دعوات عبر مختلف الوسائل تطالب المواطنين بالمشاركة في الانتخابات.

وأكدت أرقام متداولة ضعف الاقبال على مراكز الاقتراع، وبينت الارقام ان محافظة صلاح الدين هي الاعلى في نسب المشاركة لكنها لم تتجاوز حتى الساعة الثانية عشر حاجز الـ 25% وتلتها محافظة ديالى بالمرتبة الثانية، بنسبة مشاركة 22% وجاءت الأنبار بالمرتبة الثالثة، لتحقق نسبة 21% من العدد الكلي لمن يحق لهم التصويت.

فيما تقاسمت المثنى والبصرة المرتبة الرابعة بنسبة مشاركة بلغت 20%، وفي المرتبة الخامسة جاءت محافظة ميسان بنسبة مشاركة بلغت 18.5%.

في حين سجلت أربيل، وذي قار، وواسط، نسبة مشاركة بلغت 18%.

وجاءت محافظة الديوانية في المرتبة السابعة بنسبة 17‎%‎ فيما حلت محافظة السليمانية بالمرتبة الثامنة مسجلة نسبة 15% حتى الساعة 12 ظهرا.

وفتحت مراكز الاقتراع في العراق أبوابها، صباح أمس الأحد، إيذانا بانطلاق الانتخابات النيابية المبكرة.

صوت العراقيون حتى الساعة السادسة مساء وبعدها تم إغلاق مراكز الاقتراع، فيما من المقرر أن تصدر النتائج الأولية خلال 24 ساعة.

ويتنافس أكثر من 3 آلاف مرشح في الانتخابات العراقية على 329 مقعدا في البرلمان.

وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، عبر تغريدة له عبر تويتر: “شعبنا الكريم… تجاوزنا منتصف اليوم الانتخابي، وجرت العملية الانتخابية بانسيابية”.

ويضيف الكاظمي عبر تغريدته: “أشكر كل من شارك في الاقتراع، وأدعو الناخبين غير المصوتين حتى الآن إلى سرعة التوجه نحو المراكز الانتخابية لاختيار ممثليهم”.

واختتم بالقول: “صوتوا من أجل العراق، ومن أجل مستقبل أجيالنا”.

وأكد برهم صالح رئيس الجمهورية في كلمة له عشية انطلاق السباق الانتخابي، أن هذه المحطة تعد الأهم في تاريخ البلاد الحديث، مشيرا إلى أن الانتخابات العراقية فرصة لضرب الفساد وتعزيز الاستقلال والسيادة.

وكانت الانتخابات السابقة في عام 2018 سجلت نسبة مشاركة بلغت 44% من الناخبين حسب البيانات الرسمية بينما تقول البيانات غير الرسمية انها كانت أقل بكثير، مما تم الإعلان عنه رسمياً.

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