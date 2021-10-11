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مفوضية الانتخابات : تبقى نتائج 6% من المحطات والطعون وقد تحدث تغييرات

اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مساء يوم الاثنين، ان محطات الاقتراع التي لم يتم فرز وعد أصواتها حتى الآن، بالإضافة إلى الطعون قد تغير النتائج الأولية المعلن عنها.

وقال رئيس مجلس المفوضين، القاضي جليل عدنان، خلال مؤتمر صحفي  إن “عدد محطات الاقتراع التي تم فرزها وعدها وإعلان نتائجها بلغت هي 94% من العدد الكلي، والمتبقي هو 6% من المحطات”.

وأضاف ان “نتائج المحطات المتبقية بالإضافة إلى الطعون بنتائج الانتخابات التي ستقدمها الأحزاب والمرشحين، ربما تغير النتائج المعلنة”، مستدركاً أن “المعول عليه الان هو الاعلان النهائي للنتائج الانتخابات بعد الانتهاء من تقديم الطعون والنظر بها”.

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