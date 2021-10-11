نتائج الانتخابات النيابية في محافظة المثنى.
الدائرة الأولى
عبدالعباس جاسم منصور
باسم خزعل خشان
محمد راضي الزيادي
خديجة وادي ميزر
الدائرة الثانية
محمد رسول الرميثي
فالح ساري عبداشي
منى ياسر المكوطر
نتائج الانتخابات النيابية في محافظة المثنى.
الدائرة الأولى
عبدالعباس جاسم منصور
باسم خزعل خشان
محمد راضي الزيادي
خديجة وادي ميزر
الدائرة الثانية
محمد رسول الرميثي
فالح ساري عبداشي
منى ياسر المكوطر
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