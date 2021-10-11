نتائج الانتخابات النيابية في محافظة كربلاء المقدسة.
الدائرةالأولى
طارق كطيفة
شيماء السعيدي
نفوذ الموسوي
فراس المسلماوي
الدائرة الثانية
ياسر صخيل
حسين الغانمي
آمنة الأسدي
الدائرة الثالثة
محمد جاسم محمد
رائد الفتلاوي
أحمد جواد عباسية
إسراء النصراوي
نتائج الانتخابات النيابية في محافظة كربلاء المقدسة.
الدائرةالأولى
طارق كطيفة
شيماء السعيدي
نفوذ الموسوي
فراس المسلماوي
الدائرة الثانية
ياسر صخيل
حسين الغانمي
آمنة الأسدي
الدائرة الثالثة
محمد جاسم محمد
رائد الفتلاوي
أحمد جواد عباسية
إسراء النصراوي
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