وزير الداخلية يؤكِّد نجاح الخطة الأمنية

أصدرت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، أوامر صارمة الى جميع القطعات الأمنية في العاصمة بغداد والمحافظات بتشديد إجراءات الحراسة والحماية حول مراكز الاقتراع ومراكز التسجيل ومخازن المفوضية المستقلة للانتخابات بعد انتهاء الاقتراع العام حفاظاً على سلامة صناديق الاقتراع.

وذكر بيان للجنة، أنها “خولت القوات الامنية الماسكة باتخاذ أقصى التدابير والإجراءات الأمنية حول هذه المواقع”.

من جهته، قال وزير الداخلية عثمان الغانمي، لـ”واع”: “وجهنا بفتح الطرق وتوفير الآليات اللازمة لنقل الناخبين في سامراء”، لافتاً الى “عدم تسجيل أي خرق، والانتخابات تسير بسلاسة”.

في غضون ذلك، اكد مستشار رئيس الوزراء للشأن الانتخابي مهند نعيم، أن الحكومة اتخذت خطة أمنية مكثفة، وهي تعد من الخطط الحربية لحماية صوت الناخبين، مؤكداً أن الخطة التي طبقت في الاقتراع الخاص نجحت بشكل مطلق.

وقال نعيم، لـ”واع”: إن “الانتخابات تمثل قراراً سياسياً لضمير شعب كامل، فبالنتيجة يجب أن تحمى هذه الإرادة بشكل صحيح”.وأضاف، أن “الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة مكثفة، وهي تعد ضمن الخطط الحربية لحماية صوت الناخبين”، مشيرا إلى أن “الخطة التي طبقت في الاقتراع الخاص نجحت بشكل مطلق، ولم نشهد أي خرق لهذه الخطة الأمنية حتى الآن”.الى ذلك، أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، أن حركة السير طبيعية في العاصمة.وقال سليم، في مؤتمر صحفي: إن “القطعات الامنية تقوم بواجباتها بعيداً عن التدخل بعمل رجال المرور”، مبيناً أن “القوات الأمنية وفرت أمناً لجميع الناخبين للإدلاء بأصواتهم ولا توجد أي معوقات”.بينما أكد مدير المرور طارق اسماعيل خلال المؤتمر “عدم وجود أي قطوعات مرورية في الشوارع وحركة السير طبيعية في بغداد”.وبين، أن “القطوعات فقط في مراكز الاقتراع لحماية وتسهيل حركة الناخب”.بينما، كشفت مديرية الدفاع المدني، عن عدد عناصرها المشاركين بخطة تأمين مخازن ومراكز الاقتراع العام، للانتخابات النيابية الجارية حاليا.

وذكر مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان، أن “اكثر من 100 عجلة إطفاء بجميع طواقمها ستشارك بعملية التأمين”،مبينا أن “اكثر من 500 رجل إطفاء متواجدون وبشكل ثابت في مخازن المفوضية ومراكز الاقتراع”.

وأضاف ان “هناك خطط اسناد متبادل كما هو الحال في صنوف القوات الأمنية، دخلت في حالة الإنذار، وأن العمليات مستمرة بتأمين محيط بعض المراكز الانتخابية من تنظيف بعض الحشائش، ومتابعة التسليك الكهربائي”.واشار اللواء بوهان إلى ان “جميع متطلبات العمل تم تأمينها بشكل كامل للتقليل من فرص احتمالات حدوث الحرائق”. اما في ذي قار، فقد أعلنت قيادة عمليات سومر، عدم السماح بأيِّ أعمال شغب قد تحصل في محافظة.وقال قائد العمليات سعد حربية، لـ”واع”: إن”القوات الأمنية قادرة وجاهزة لحماية الانتخابات”، مبيناً: “أننا لن نسمح بأي أعمال شغب أو دعاية انتخابية قد تحصل داخل مراكز الاقتراع في محافظة ذي قار”.واوضح، أن “جهاز مكافحة الإرهاب في ذي قار تحت أمرة رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة”، مشيراً إلى أن “هناك قوة أمنية قادر على حماية أمن الانتخابات”.

وفي كركوك، أكد قائد العمليات الفريق الركن علي الفريجي، أن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجَّهَ، في اتصال هاتفي، بتقديم كتاب شكر لجميع صنوف القوات المسلحة.وأضاف الفريجي، في حديث لـ”واع”، ان “العملية الانتخابية تسير بسهولة وسلاسة من اجل تسهيل عملة اقتراع الناخبين”.و في الانبار، كشف قائد العمليات ناصر غنام، عن آلية نقل صناديق الانتخابات إلى مفوضية بغداد.

وقال غنام، لـ”واع”: إن “مفوضية الانتخابات تتولى عملية نقل الصناديق الانتخابية والفلاش الخاص بمراكز الاقتراع”، مبيناً، أن “العملية تتم بمرافقة القوات العسكرية لحين ايصالها إلى مخازن المفوضية في الأنبار ومن ثم تنقل بالطائرات إلى مفوضية بغداد”.

وأوضح، أنه “بعد انتهاء عملية الاقتراع الخاص، تم نقل العصا السحرية “الفلاش” برفقة القوات الأمنية الى مراكز التسجيل ومنها إلى مطارات القواعد العسكرية الطائرات السمتية هذا ما يخص القائم والرطبة، أما المناطق الأخرى، فقد تم نقل الفلاش إلى مخازن المفوضية وتبعها بعد ذلك نقل الصناديق واتمام العملية بأمان وانسيابية”.

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