الصدر يرد على المشككين بنتائج الانتخابات ويحذر “من اللجوء إلى ما لا يحمد عقباه”

وقال الصدر في تغريدة”ليس من المهم من يكون الفائز في هذه الانتخابات.. بل المهم كل المهم هو الشعب العراقي من الناحية الخدمية والأمنية وما شاكل ذلك، فالخلافات السياسية على صناديق الاقتراع وتأخير إعلان النتائج والضغط على مفوضية الإنتخابات سيكون أول نتائجها السلبية هو تضرر الشعب لا تضرر الكتل السياسية، من ناحية الخدمات واستفحال الإرهاب وغيرها”.

واضاف، أن “كل هذه الأساليب قد تنتج زيادة في مقاعد الكتلة الأكبر) بل وإن تراجعها لا يضر (الكتلة الأكبر) فهي لا تريد إلا نفع العراق وشعبه ولا يهمها المصالح الخاصة على الإطلاق”.

ودعا الصدر الجميع الى “ضبط النفس والتحلي بالروح الوطنية من أجل الوطن والالتزام بالطرق القانونية في ما يخص الاعتراضات الانتخابية وعدم اللجوء الى ما لا يحمد عقباه”.

وأعلن تحالف الفتح برئاسة هادي العامري، يوم الثلاثاء، رفضه للنتائج الاولية للانتخابات العراقية التي اجريت أول أمس الاحد، واصفاً إياها بـ”غير الشفافية”.

كما قالت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية، يوم الثلاثاء، إنها جاهزة للدفاع عن الدولة والعملية السياسية بوجه “فبركة” نتائج الانتخابات العراقية التي اجريت اول امس الاحد.