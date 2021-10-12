المفوضيَّة تعلن النتائج {غير النهائيَّة} للانتخابات

بغداد: محمد الأنصاري ونافع الناجي

هنّأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في تغريدة على “تويتر”، النواب الفائزين في الانتخابات، كما هنّأ القوى السياسيَّة التي ستشكل مجلس النواب المقبل، معبراً عن أمله بأن يكون مجلس عمل وبناء ودعم للدولة.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مساء أمس الاثنين، النتائج (غير النهائية) للانتخابات التشريعية في اقتراعيها الخاص والعام في جميع محافظات البلاد، وبيَّن رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف أنَّ عدد الناخبين الكلي في الاقتراع العام بلغ 9 ملايين و77 الف مصوت، ما يمثل نسبة 41 % من العدد الكلي للناخبين الذين يحق لهم التصويت.

وقال خلف في مؤتمر صحفي : إنَّ “عدد الشكاوى بلغ 74 شكوى”، مبيناً أنه “لا توجد شكاوى حمراء حالياً”، وأضاف أنه “ابتداء من (اليوم الثلاثاء 12 تشرين الأول) ستتلقى المفوضية الطعون الانتخابية ولمدة 3 أيام”، وأشار إلى أنَّ “تقديم الشكاوى والطعون سيتم خلال السقف القانوني”، وقال: إنَّ “الطعون قد تكون إيجابية نوعاً ما وسننتظر (الإعلان النهائي) للنتائج”.

وأضاف أنَّ “نتائج العد والفرز اليدوي كانت مطابقة للإلكتروني في التصويتين الخاص والعام”، مشيراً إلى أنَّ “المفوضية نشرت النتائج الأولية للانتخابات لجميع المحافظات”. وكانت المفوضية ذكرت في بيان سابق أنَّ “نسبة التصويت الأولية في الاقتراع العام بلغت 41 %”، وأضافت أنَّ “عدد المصوتين للمحطات المتسلمة بلغ أكثر من 9 ملايين مصوت، وأنَّ عدد الشكاوى في التصويت الخاص بلغ 16 أما التصويت العام فبلغ عدد الشكاوى 58”.

وبينت المفوضية نسب التصويت لهذه الانتخابات كما يلي: البصرة 40 %، ميسان 43 %، القادسية 42 %، ذي قار 42 %، النجف 41 %، المثنى 44 %، بغداد- الرصافة 31 %، بغداد- الكرخ 34 %، كربلاء 44 %، بابل 46 %، ديالى 46 %، الأنبار 43 %، واسط 44 %، دهوك 54 %، أربيل 46 %، السليمانية 37 %، صلاح الدين 48 %، كركوك 44 %، نينوى 42 %”.

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