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اليوم.. الجامعات تفتح أبوابها للطلبة وتأكيد على الدوام الحضوري

اليوم.. الجامعات تفتح أبوابها للطلبة وتأكيد على الدوام الحضوري

 بغداد: هدى العزاوي
 حازم محمد حبيب
تفتح جامعات البلاد اليوم الثلاثاء أبوابها للطلبة ضمن العام الدراسي الجديد (2021 – 2022)، وسط اجراءات وقائية مشددة، بينما أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنَّ الدوام سيكون حضوريا باستثناء الدروس غير الاساسية. وقال رئيس الجامعة المستنصرية الدكتور حميد فاضل التميمي لـ”الصباح”: إنَّ “الدراسات الاولية تباشر اليوم الثلاثاء في عموم الجامعات وسط اجراءات مشددة على بطاقات اللقاح واجراء فحص “بي سي ار” للحرص على سلامة الوسط الجامعي وتنفيذا لاجراءات الحكومة”. واضاف، “نحن نعول على وعي الطلبة باهمية اللقاح ليكون حافزا ودافعا لبقية الشرائح، كما سنضطر لمنع دخول الحرم الجامعي بدون ورقة اللقاح او فحص “بي سي ار” بشكل دوري”. من جانبه، اوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور حيدر العبودي  ان “الوزارة ومؤسساتها ملتزمة بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وتوصيات الجهات الصحية ذات العلاقة بشأن دوام الطلاب والعاملين والهيئات التدريسية”. واوضح بهذا الشأن أنَّ “الدوام سيكون حضوريا بالكامل للمراحل المنتهية للمجموعة الطبية والصحية والطب البيطري، بينما سيكون حضوريا بواقع ثلاثة أيام أسبوعيا، للمراحل غير المنتهية بالدروس الأساسية والجانب
 العملي”.
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