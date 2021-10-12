تصريح صحفي صادر عن المكتب الاعلامي للجبهة الوطنية المدنية- موج‎‎‎‎

تصريح صحفي

تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي عبارة مفادها أن (الصدر ليس علاوي) منسوبة في تصريح لاحد الشخصيات وفي الوقت الذي نستنكر هذا التعليق.

نقول ان دل هذا على شيء فإنما يدل على التفاف جميع القوى السياسية والاسلامية على ارادة الشعب العراقي آنذاك والموافقة على بدعة الكتلة الأكبر وعندما اصطفت مع الولايات المتحدة وايران ضد ارادة الشعب العراقي وسلب حق القائمة العراقية الفائزة في الانتخابات حينها.

المكتب الاعلامي للجبهة الوطنية المدنية

12 تشرين اول 2021

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