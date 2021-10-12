تمديد الإنذار (ج) في العراق

افاد مصدر امني مطلع، الثلاثاء، بتمديد الإنذار (ج) في العراق.

وقال المصدر انه “حسب توجيهات القيادات العليا تقرر تمديد الانذار (ج) الى يوم 13 تشرين الاول”.

واضاف، انه “في حالة مخالفة ماورد اعلاه يتحمل القادة والامرين المسؤولية والتبعات القانونية”.