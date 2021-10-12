عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاده الـ60 وابنه ينشر صور نادرة له

احتفل المطرب المصري العالمي عمرو دياب، بعيد ميلاده الـ60، وهو من مواليد 11 أكتوبر عام 1961، وفي هذه المناسبة نشر أبنه عبدالله صور نادرة له.

ونشر عبد الله دياب، صورة تجمعه مع والده وشقيقته في الطفولة، عبر ستوري حسابه، مصحوبة بتعليق: “عيد ميلاد سعيد بابا.. أحبك”، وبالمثل حرصت جانا دياب على معايدة والدها بمناسبة عيد ميلاده، قائلة :”عيد ميلاد سعيد بابا.. موهوب جدا”.

ونشرت كنزي دياب، صورتين لها مع والدها إحداهما بمرحلة الطفولة والأخرى فى شبابها وهو يقبلها، وعلقت كنزي، على الصور التى نشرتها عبر خاصية “ستوري” فى حسابها بموقع “انستجرام”: “أحبك”.

وحقق النجم عمرو دياب النجاح من خلال العديد من الألبومات الغنائية الناجحة منها، البوم ميال، نور العين، عودوني، قمرين، تملى معاك، ليلى نهاري، الليلة دي، بناديك تعالى، الليلة، أحلى وأحلى، معدي الناس، بالإضافة إلى أغنياته وكليباته المنفردة التي حققت نجاحا كبيرا

وطرح الهضبة عمرو دياب برومو أحدث أغنياته “أنت الحظ”، تزامنًا مع عيد ميلاده الـ60، ونشر المؤلف تامر حسين، البرومو عبر حسابه بموقع “إنستغرام”، وهي من ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، وميكساج وديجتال ماستر أمير محروس.