قتلى ومصابون جراء سقوط طائرة على حي سكني في سان دييغو

تحطمت طائرة صغيرة على حي سكني في سان دييغو ، اليوم الاثنين، وقالت وسائل إعلام محلية إن الطائرة سقطت على مبان قريبة من حرم مدرسة ثانوية مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة اثنين آخرين وتدمير عدد من المنازل. وفقًا لوكالة “رويترز“.

وقالت مدينة سانتي بولاية كاليفورنيا، حيث وقع الحادث، في تغريدة على موقع تويتر، إن منزلين على الأقل تم تدميرهما بنيران نشبت فيهما عقب الحادث.

وأضافت التغريدة أنه “في حوالي الساعة 12:00 ظهر اليوم، تحطمت طائرة صغيرة ذات محركين في منزلين سكنيين في سانتي”.

وكانت الطائرة، وهي طائرة ذات محركين من طراز سيسنا C340، متجهة من مونتغمري فيلد في سان دييغو إلى يوما في أريزونا، لكنها واجهت مشاكل، وكانت تحاول الهبوط في حقل جيليسبي القريب من المدرسة الثانوية، عندما تحطمت، ولم يتضح على الفور عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.

أدى تحطم الطائرة إلى اشتعال النيران في منطقة سقوطها، وهو ما تسبب في احتراق منزلين وعدد من السيارات، لكن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق قبل أن يمتد إلى منازل أخرى، بينما تم تأكيد حالتي وفاة ونقل شخصين آخرين إلى المستشفى.

وقالت مدرسة سانتانا الثانوية، التي تقع على بعد ثلاث بنايات من الحادث، إن جميع طلابها “آمنون”. بينما قالت إدارة شرطة مقاطعة سان دييغو إن بضعة شوارع أغلقت بسبب الحادث وأن إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل سيتوليان التحقيق في الحادث.