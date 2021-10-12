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وكالة الأدوية الأوروبية تبدأ تقييم دواء جديداً لكورونا

بدأت وكالة الأدوية الأوروبية في تقييم طلب للحصول على تصريح لتسويق دواء رونابريف الذي تم تطويره بشكل مشترك من جانب شركة رجينرون الأمريكية للأدوية ومختبرات روش السويسرية، وفقاً لبيان.
وذكرت وكالة “بلومبرغ” للأنباء أن تركيبة الأجسام المضادة أحادية النسيلة يهدف لعلاج مرض كورونا لدى البالغين وصغار السن من عمر 12 عاما فأكثر الذين لا يحتاجون إلى علاج بالأكسجين الإضافي والمعرضين بشكل أكبر للإصابة بحالة خطيرة من كورونا الشديد، وأيضاً للوقاية من الفيروس لدى البالغين وصغار السن من عمر 12 عاما فأكثر.
وسوف تقيم وكالة الأدوية الأوروبية فوائد ومخاطر الدواء في إطار جدول زمني مخفض، ويمكن أن تصدر رأيا في غضون شهرين.
يشار إلى أن الإطار الزمني الأقصر ممكن لأن لجنة الأدوية البشرية التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية قد راجعت بالفعل البيانات المتعلقة بالدواء أثناء المراجعة الدورية.

د.ب.أ

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