أحببتُ الوصول مشيا إلى مسقط رأسي

للشاعر الهنغاري ميهاي فاتسي

ترجمة مهدي قاسم

أحببتُ مشيا متهاديا

عبر سجادة ناعمة من أعشاب مغطاة غبارا ،

وبأقدام حافية لأشعر بحرارة الدفء طريا متغلغلا

لذرات هبوب غبار مرتفع ،

اثناء وصولي إلى أراضي مسقط رأسي

وددتُ أن آتي سيرا بخطوات خفيفة

لأشعر بليونة سنابل مكتنزة

وبتمايل أعشاب مروج غضة متراقصة

وهي تنحني راكعة عند أقدامي

ملتفة عليها ، مثلما ذراع أم متلهفة .

وودتُ لو آتي مشيا ، متقدما بخطوات متأنية ،

من خلال خطوط فاصلة بين أراضِ معطاءة و واهبة

مصافحا الجميع بحرارة ودية، مستفسرا ببسمة مشرقة :

ــ و .. كيف تجري أمور العمل عندكم يا أبناء ضيعتي ؟..

بعدها أمضي حثيثا حتى نهاية الطريق

مُبادرا بإلقاء التحية على الجميع

ثم الجلوس على الشرفات ، كما كان قبلا

وتبادل كلام عام و ودي حميم ،

لينظر كل واحد منهم في وجهي قائلا :

” ما من شيء قد تغيّر كثيرا ” !.

سوف أذهب إلى البيت سيرا

و بأقدام عارية عبر حشائش مغطاة غبارا

لأجهش ببكاء حار من فيض حنين شوقا

عندما أشعر بطراوة دفء غبار الطريق تعانق قدمي احتضانا

أثناء وصولي إلى أراضي مسقط رأسي أخيرا.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط