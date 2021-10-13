البعثة الاوروبية لمراقبة الانتخابات: لا يوجد تلاعب او خروقات

أكدت رئيسة البعثة الاوروبية لمراقبة الانتخابات فون كرامون، أمس، عدم وجود تلاعب او خروقات خلال العملية الانتخابية.

وذكرت كرامون في بيان تلقته (المدى)، “قيام بعض الجهات السياسية باتهام المفوضية بالتلاعب وتزوير نتائج الانتخابات”.

وأضافت أن “الانتخاب كان تنافسياً بين جميع الاحزاب”، مؤكدة “عدم وجود أية خروقات، فيما يخص النتائج، وتم اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمنع التلاعب”.

وتابعت أن “البعثة تحدثت مع المراقبين والناخبين والمواطنين، ولا توجد اي مشاكل خلال العملية الانتخابية”.

وأشارت إلى أن “النتائج كانت منافسة وهذا ليس بجديد في الشأن السياسي العراقي”، موضحة أن “الوضع كان هادئاً ومنظماً خلال يوم التصويت، الذي كان منظماً من الجانب الفني والتقني، ولا يوجد سبب للاتهامات بشأن تلاعب وتزوير الانتخابات”.

وأوضحت “على اي شخص يمتلك شكوى تقديمها إلى المفوضية للنظر فيها”، مبينة أن “البعثة لم ترصد او تلاحظ اي احتيال ايام الانتخاب”.

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