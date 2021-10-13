التيار الصدري يكشف عن تحركاته لتشكيل الحكومة القادمة.. سنتحالف مع هؤلاء

أعلن التيار الصدري، الثلاثاء، انه سيتحالف مع القوى السياسية الكبرى بعد انتهاء فترة تقديم الطعون، للمضي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال عضو التيار عصام حسين في تصريح اليوم، (12 تشرين الاول 2021)، ان “خسارة القوى الشيعة في الانتخابات كان بسبب خطابها الذي اتجه نحو الخارج”.

وأضاف حسين، ان “المفوضية سارعت باعلان النتائج وذلك لقطع دابر التدخلات الخارجية، وان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اشار الى هذا الموضوع صراحة في احدى تغريداته”.

وأكد حسين، ان “التيار يشعر برضى كبير عقب حصوله على 74 مقعدا في البرلمان القادم”، مبينا بالقول اننا “راضون جدا عن عمل المفوضية، وليس لدينا اعتراض على عملها، فلقد ادوا ما عليهم بكل مهنية، وحتى لو حصلنا على 10 مقاعد فلن نعترض على عمل المفوضية”.

وتابع، ان “حاكم الزاملي وحسن الكعبي اكتسحا السباق البرلماني في بغداد، واقرب منافس لنا في المقاعد البرلمانية هو تحالف تقدم الذي يقوده محمد الحلبوسي”.

وأكمل: “نحن قريبون من القوى السياسية الكبرى التي اكتسحت البرلمان، وبعد انتهاء الطعون سنتوجه نحو تشكيل تحالفات معهم وذلك لتسهيل وتسريع تشكيل الحكومة”.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، فتح باب تقديم الطعون بنتائج الانتخابات، فيما أشارت الى أن البت في الطعن المقدم يكون خلال مدة لا تزيد على 10 أيام.

A.A

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