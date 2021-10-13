حملة من حقها ترشح تحقق نجاحا واسعا

بغداد: IJA

اعلن تجمع صحفيات العراق التابع لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن حملة مدافعة اعلامية للتقليل من حملات التشهير والطعن بالنساء المرشحات وتحمل شعار (من حقها ترشح).

اطلقت الحملة قبل شهر من موعد اجراء الانتخابات النيابية المبكرة، واتخذت من مواقع التواصل الاجتماعي بوابة للنشر والترويج للحملة والتي تضمت بوسترات وفيديوهات توعوية نشرت عبر الفيسبوك وعبر الشاشات الاعلانية في العاصمة بغداد، هذا فضلا عن مشاركة عدد من الصحفيات والاعلاميات وكذلك مرشحات لدعم الحملة.

كما تضمنت ايضا دراسة لمعرفة الاسباب المجتمعية التي ادت الى زيادة حالات التشهير والطعن بالنساء المرشحات (بغداد تحديدا) والتي سيتم الاعلان عن نتائجها في الشهر المقبل.

وذلك بعد متابعة عملية اجراء الانتخابات واعلان النتائج الاولية وتمكن النساء من حصد 97 مقعدا في مجلس النواب العراقي، بحسب احصائية نشرتها دائرة تمكين المرأة في الامانة العامة لمجلس الوزراء، بزيادة 14 مقعدا عن الكوتا المخصصة للنساء من بينها فائزتان من الأقليات، فيما أظهرت هذه النتائج فوز (57) امرأة بقوتها التصويتية من دون الحاجة إلى

الكوتا، وذلك يؤكد ان المرأة #صانعة_قرار.

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