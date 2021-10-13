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فيلم الكاهن للفنانة درة والفنان هاني سلامة خارج الموسم بسبب كورونا

فيلم الكاهن للفنانة درة والفنان هاني سلامة خارج الموسم بسبب كورونا

قامت الفنانة درة والفنان هاني سلامة أبطال صناعة فيلم الكاهن بتأجيل تصويره في الوقت الحالي وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي كان من المفترض أن يتم عرضه في موسم عيد الفطر المقبل.

فيلم الكاهن للفنانة درة والفنان هاني سلامة خارج الموسم:

فيلم الكاهم من تأليف محمد ناير ومن إخراج عثمان أبو لبن ويشارك في بطولة الفيلم محمد ممدوح ويذكر أن أخر أعمال الفنانة درة السينمائية فيلم يوم وليلة من إخراج أيمن مكرم ومن تأليف يحيى فكرى والفيلم من بطولة خالد النبوي وأحمد الفيشاوي وحنان مطاوع وخالد سرحان ومحمد عادل.

كما تدور أحداث الفيلم حول أمين شرطة يقوم بتولي البحث في بعض من القضايا الاجتماعية وبالأخص القضايا التي تتعلق بأزمة الفقراء داخل مولد السيدة، وتم عرض مسلسل بلا دليل للفنانة درة في الفترة الأخيرة.

حيث تم عرض المسلسل على قناة cbc من 45 حلقة والمسلسل من بطولة خالد سليم وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي ونيكولا معوض وجمال عبد الناصر وأشرف زكي ومحمد لطفي شاهين والمسلسل من تأليف انجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج شركة سينرجي.

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