كاظم الساهر يثير الجدل بسبب تغير ملامحه.. الجمهور: ما عرفناك

تجميل خاصة شد وجه.

وجاء في تعليقات الجمهور: “احبك واحب اغانيك بس انت هم مقصر ويا بلدك مجاي نشوفك بالمناسبات تدز تهنئة”، وقالت متابعة أخرى: ” يا غالي قبل يومين العيد الوطني العراقي شسالفتك يا غالي ليش هيج”

وعبرت متابعة مصرية عن سعادتها بهذه التهنئة قائلة: “بنحبك يا قيصر واحنا في مصر نقدرك جدا ونعشق فنك الراقي ووحشتنا في مصر وتسلم لنا علي التهنئة العزيزة والله يحفظ كل وطننا العربي العظيم”

أما التعليقات على شكل وجهه المتغير فجاءت كالتالي: “ٲموت واعرف شصاير بعيونك مسوي عملية تجميل لو شنو هلكد صغرانة!” وفي تعليق آخر: “هاي صاير بيك متغير شكلك ما عرفناك”.

كاظم الساهر في حفل اكسبو دبي 2020

ومن المقرر أن يقدم الفنان كاظم الساهر حفل غنائي في يوم الجمعة المقبلة 15 اكتوبر ضمن فعاليات اكسبو 2020 على أن يعرض الحفل على الشاشات حول العالم.

مرض كاظم الساهر

يُشار إلى أن كاظم الساهر يغيب منذ مدة عن اللقاءات والأعمال الفنية، وتداول عدد من الأشخاص أخبار عن معاناة القيصر مع مرض عضال وهو الخبر الذي لم يتم تأكيده او نفيه حتى هذه اللحظة

كاظم الساهر وبرامج الهواة

كان الفنان العراقي قد انسحب قبل سنوات من تقديم برامج الهواة بالرغم من تحقيقه نجاح كبير فيها، وشارك الساهر في 3 مواسم من برنامج ذا فويس أحلى صوت، كما شارك في موسمين من برنامج ذا فويس كيدز المخصص للأطفال إلا أنه قرر الانسحاب بعد مدة والابتعاد عن الاضواء والسوشال ميديا حيث أصبح مقلًا جدًا بالظهور