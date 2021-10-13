مسرور بارزاني ومصطفى الكاظمي يناقشان الوضع الأمني في كركوك

اجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، ورئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي مكالمة هاتفية ، اليوم الأربعاء ، تناولت الوضع في مدينة كركوك ، حيث وبعد نجاح عملية الانتخابات حاول البعض اثارة الفوضى بهدف التشويش على نجاح العملية.

واتفق الطرفان على عدم السماح لاي شخص او جهة بخلق الفتنة والفوضى والحاق الضرر بالسكان والاملاك العامة ، وضرورة انهاء هذا الوضع الأمني غير المرغوب فيه في كركوك.

وقرر رئيس الوزراء العراقي اطلاق سراح كل الذين تم اعتقالهم في كركوك.

هذا وكانت قوات امنية عراقية مدججة بمختلف أنواع الأسلحة شنت ، مساء الثلاثاء ، حملات اعتقال عشوائية في صفوف الشباب الكورد في الاحياء الكوردية في مدينة كركوك ابرز المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها) .

مراسل (باسنيوز) وشهود عيان ، كانوا أفادوا بأن العشرات من الآليات العسكرية من بينها مركبات همر داهمت احياء شوريجة ورحيم آوا وآزادي وشنت حملات اعتقال عشوائية بين الشباب الكورد ، وذلك بعد يوم واحد من اعلان نتائج الانتخابات وفوز 6 مرشحين كورد من المدينة في الانتخابات البرلمانية المبكرة واحتفال المواطنين الكورد بالمناسبة .

هذا وكان مسرور بارزاني قد هنأ ، الثلاثاء ، ممثلي الكورد في “قلب كوردستان كركوك” بفوزهم في الانتخابات التشريعية المبكرة في كركوك ، قائلاً انهم ” اثبتوا مرة أخرى ان هوية كركوك كوردستانية” .

وقال مسرور بارزاني في بيان بالمناسبة ، ان “فوز مرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني بهذه النسب العالية من الاصوات في كركوك، دليل على وفاء جماهير كركوك للنهج المبارك للبارزاني الخالد ونهج المقاومة والروح الكوردية العالية”.

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