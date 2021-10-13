معن جميل: أتطلع لنجاح تجربتي التدريبية في الملاعب القطرية

بغداد: حيدر كاظم

يتطلع المدرب معن جميل الى نجاح تجربته الجديدة في الملاعب القطرية بعد ان سمته ادارة فريق قطر مشرفا على قطاع مركز حراسة المرمى لجميع الفئات العمرية في النادي.

وقال جميل لـ(الصباح الرياضي): إن ادارة فريق قطر القطري سمته مدربا لحراس مرمى فئة الشباب، ومشرفا على المركز ذاته في جميع الفئات العمرية بالنادي، مؤكدا انه يتطلع لنجاح تجربته الجديدة في الملاعب الخليجية، بعد رحلة موفقة في الدوري اللبناني مع الإخاء اهلي عالية والانصار.

وعن الأمور الفنية ومستويات الحراس في قطر مقارنة بالدوري العراقي، اشار الى أن جميع مقومات النجاح للرياضيين متواجدة في قطر من بنى تحتية وملاكات تدريبية وادارية محلية وعربية واجنبية وميزانية مالية، ومسابقات كروية على أعلى المستويات لجميع الفئات والدرجات، إذ اصبح الدوري القطري للمحترفين في مقدمة البطولات الاسيوية، بالاعتماد على خطط تطويرية بعيدة المدى، وفي المقابل فإن ملاعبنا زاخرة بالمواهب، ولكن في بلدنا لا يوجد أي اهتمام أو رعاية للطاقات الشبابية، وهناك إهمال كبير للمنافسات الخاصة بالفئات العمرية. وبشأن رحلته في بلاد الأرز، ذكر انه ترك بصمة كبيرة في الدوري اللبناني، بعد النجاحات التي حققها الى جانب المدرب الاول عبد الوهاب ابو الهيل مع الإخاء والانصار المتوج بلقبي الدوري والكأس، منوها بانه رفض العديد من العروض التي قدمت له من الاندية هناك، مفضلا خوض تجربة جديدة في الساحة الخليجية.

وبخصوص اسباب اعتذاره عن تكملة المشوار مع المنتخب الشبابي، بين جميل انه اشرف على تدريب حراس مرمى ليوث الرافدين في بطولة كأس العرب الاخيرة، وبعد العودة تلقى احد العروض المميزة من نادي قطر، ولطموحه ورغبته في خوض تحد جديد فضل فكرة الاحتراف، على الرغم من تمسك المدرب عماد محمد بخدماته، متمنيا التوفيق للجهاز الفني ولمنتخبنا الشبابي في الاستحقاقات الخارجية المقبلة، لا سيما ان الفريق يضم في صفوفه عناصر جيدة ستكون مؤهلة لتمثيل الوطني مستقبلا.

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