هوشيار عبدالله: مبدأ (شعليّة معليّة) سيوصلنا نحن وأبناءنا الى أسوأ حال ويتسبب في بقاء الطبقة السياسية سنوات طويلة

أكد السياسي الكردي المستقل هوشيار عبدالله أن على الشعب العراقي أن يحاسب نفسه ويعيد النظر في الكثير من الأمور بعد مسرحية الانتخابات .

وقال النائب السابق عبدالله في تغريدة نشرها اليوم على تويتر أنه :” بعد هذه المسرحية الانتخابية، على الشعب أن يحاسب نفسه ويعيد النظر في الكثير من الأمور، مبدأ (شعلية معلية) سيوصلنا نحن وأبناءنا الى أسوأ حال ويتسبب في بقاء الطبقة السياسية سنوات طويلة “.

وأضاف أنه :” أثناء ثورة تشرين 2019 الكثير من شرائح الشعب لم تدعم المتظاهرين، أتمنى ان يستيقظ وعي الجمهور “.

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