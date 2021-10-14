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القبض على قاتل بعد دقائق من ارتكابه الجريمة في كركوك

القت شرطة محافظة كركوك، اليوم الاربعاء، على قاتل بعد دقائق من ارتكابه لجريمة في شارع المطار وسط المدينة.

وقالت شرطة المحافظة في بيان، ان “مركز شرطة (تسعين) قام باسرع عملية كشف لجريمة قتل في مدينة كركوك بالقائه القبض على قاتل بعد دقائق من وقوع الجريمة”.

واوضح، ان “القاتل هو (ع، ر،ر) تولد ١٩٨٠ ، قام بقتل والمجنى عليه ( م، م ،م) تولد ١٩٨٢ وهو تاجر سيارات، حيث تم كشف الجريمة خلال دقائق من وقوعها”.

واضاف، ان “المتهم اعترف وتم اخراج جثة المجنى عليه من بير تصريف مياه صحية من احدى  المزارع في داخل كركوك وتم توقيفه

وفق المادة ٤٠٦/ق . ع”.

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