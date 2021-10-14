المرور تتفق مع كردستان على توحيد لوحات المركبات

بغداد: جنان الاسدي

تستعد مديريَّة المرور العامة التابعة لوزارة الداخلية لابرام عقد مع شركة عالمية لتنفيذ مشروع توحيد لوحات المركبات باللغة الانكليزية بالتنسيق مع اقليم كردستان.

وقال مدير عام مديرية المرور العامة طارق اسماعيل الربيعي: إنه “تم اعتماد ورقة عمل بالتنسيق مع اقليم كردستان، تتضمن توحيد ارقام المركبات باللغة الانكليزية كما معمول به في جميع الدول”.

وبين أنَّ “اللوحات الرقمية الجديدة ستكون بحجم اللوحات السابقة والالوان نفسها، الابيض للخصوصي والاحمر للاجرة، والازرق للحكومي، والاخضر للجيش، فضلا عن أنها تتضمن رمزا (كود) معيناً لكل محافظة يستعان به بدل اسمها”.

ولفت الربيعي إلى أنَّ “وزارة الداخلية تستعد لابرام عقد مع شركة عالمية متخصصة باللوحات لفتح خط انتاجي لها في بغداد لضمان سرعة انجاز العمل ومنحها ضمن وقت زمني قياسي لصاحب المركبة، وكذلك تجنب الفروقات المالية التي سيوفرها الخط في حال طبع اللوحات في الخارج”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط